Хамес Родригес высказался о человеческих качествах тренера «Реала» Карло Анчелотти

Атакующий полузащитник «Райо Вальекано» Хамес Родригес поделился мыслями о главном тренере «Реала» Карло Анчелотти.

«Он всегда был человеком, который мне очень помогал. Когда я прибыл в Мадрид, я был молод. Я думал, что это будет гораздо более долгий процесс, когда я не буду играть, что мне придётся ждать дольше, но с его помощью это было гораздо легче, потому что он дал мне играть.

Я был с ним в «Баварии», в «Эвертоне». Я думаю, что вместе с Хосе Пекерманом они были как мои родители в футболе. Если он давал тебе играть, это потому, что ты был топом. Он ставит только хороших игроков. Он не будет ставить людей, которые, по его мнению, плохи.

В раздевалке он относится к тебе как отец к сыну. У него отличный менеджмент. Он очень хорошо управляет своими игроками, хорошо к ним относится и выжимает из них 100%», – приводит слова Хамеса Marca.

В этом сезоне 33-летний колумбиец отдал 1 ассист в 7 матчах за клуб.

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