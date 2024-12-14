Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Украина обратится в УЕФА для наказания «Реала Сосьедад» из-за инцидента с флагом ДНР

Украина обратится в УЕФА для наказания «Реала Сосьедад» из-за инцидента с флагом ДНР
Комментарии

Украинская ассоциация футбола будет обращаться в УЕФА с видеодоказательствами для наказании «Реала Сосьедад» из-за инцидента с флагом ДНР на матче Лиги Европы с киевским «Динамо». Это обращение уже в работе у международного отдела, сообщает Спорт-экспресс в Украине.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
3 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Оярсабаль – 19'     2:0 Бекер – 24'     3:0 Оярсабаль – 33'    

Напомним, болельщики испанской команды достали флаг Донецкой Народной Республики во время празднования одного из голов в ворота киевского «Динамо». После того как это заметил стюард, болельщики спрятали этот флаг.

Матч закончился со счётом 3:0 в пользу испанской команды. Киевское «Динамо» проиграло шестой матч из шести и потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

«Ренн» обыграл «Реал Сосьедад» в товарищеской встрече

Материалы по теме
Видео
Фанаты «Реала Сосьедад» показали флаг ДНР на матче с киевским «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android