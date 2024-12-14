Украина обратится в УЕФА для наказания «Реала Сосьедад» из-за инцидента с флагом ДНР

Украинская ассоциация футбола будет обращаться в УЕФА с видеодоказательствами для наказании «Реала Сосьедад» из-за инцидента с флагом ДНР на матче Лиги Европы с киевским «Динамо». Это обращение уже в работе у международного отдела, сообщает Спорт-экспресс в Украине.

Напомним, болельщики испанской команды достали флаг Донецкой Народной Республики во время празднования одного из голов в ворота киевского «Динамо». После того как это заметил стюард, болельщики спрятали этот флаг.

Матч закончился со счётом 3:0 в пользу испанской команды. Киевское «Динамо» проиграло шестой матч из шести и потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

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