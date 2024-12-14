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Стало известно, где может продолжить карьеру Серхио Рамос

Стало известно, где может продолжить карьеру Серхио Рамос
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Центральный защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в составе «Бока Хуниорс», сообщает TyC Sports.

По информации источника, аргентинский клуб в январе попытается подписать 38-летнего испанца. Президент «Бока Хуниорс» Хуан Рикельме лично проведёт телефонный разговор с Рамосом.

Напомним, последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее защитник также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне защитник провёл за «Севилью» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

Илия Топурия провёл тренировку с Серхио Рамосом

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