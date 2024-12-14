Команда Матвея Сафонова и Усмана Дембеле выиграла тренировочный матч между игроками «ПСЖ»

Команда российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова стала победителем тренировочного матча между игроками парижан в ходе подготовки к следующим играм. Официальный аккаунт клуба в социальных сетях опубликовал фотоснимок футболистов, сыгравших в одном составе с голкипером сборной России.

Фото: Социальные сети «ПСЖ»

В их число вошли в том числе нападающий Усман Дембеле, полузащитник Витинья, нападающий Рандаль Коло Муани, защитник Нуну Мендеш и полузащитник Фабиан Руис.

25-летний Матвей Сафонов перешёл во французский «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. На счету российского голкипера шесть матчей в составе парижан во всех турнирах с тремя пропущенными мячами, три игры Матвей завершил «всухую».

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