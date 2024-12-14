Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Команда Матвея Сафонова и Усмана Дембеле выиграла тренировочный матч между игроками «ПСЖ»

Команда Матвея Сафонова и Усмана Дембеле выиграла тренировочный матч между игроками «ПСЖ»
Комментарии

Команда российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова стала победителем тренировочного матча между игроками парижан в ходе подготовки к следующим играм. Официальный аккаунт клуба в социальных сетях опубликовал фотоснимок футболистов, сыгравших в одном составе с голкипером сборной России.

Фото: Социальные сети «ПСЖ»

В их число вошли в том числе нападающий Усман Дембеле, полузащитник Витинья, нападающий Рандаль Коло Муани, защитник Нуну Мендеш и полузащитник Фабиан Руис.

25-летний Матвей Сафонов перешёл во французский «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. На счету российского голкипера шесть матчей в составе парижан во всех турнирах с тремя пропущенными мячами, три игры Матвей завершил «всухую».

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Видео: Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова

Материалы по теме
Руслан Нигматуллин оценил ситуацию Матвея Сафонова в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android