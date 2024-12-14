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Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Анчелотти после ухода из «Реала»

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Анчелотти после ухода из «Реала»
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У главного тренера «Реала» Карло Анчелотти есть действующий контракт до лета 2026 года, однако он может покинуть мадридский клуб после завершения текущего сезона, как сообщают различные источники.

По сведениям издания RomaPress, этим готова воспользоваться римская «Рома», желающая предложить Анчелотти место главного тренера. Нынешний рулевой Клаудио Раньери не планирует долго тренировать «волков» и в ближайшее время займёт одну из руководящих должностей в клубе.

Карло Анчелотти является легендой «Ромы», он отыграл за команду восемь сезонов.

Напомним, ранее сообщалось, что после ухода из «Реала» на пост Анчелотти может быть назначен нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо.

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти

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