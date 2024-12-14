Экс-президент «Спартака» Червиченко ответил, кто из игроков РПЛ может уехать в Европу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о возможном переходе игроков Российский Премьер-лиги в клубы Европы.

«Я думаю, что если бы кого-то и хотели приобрести серьёзные команды, их бы уже приобрели. Сейчас никаких запросов серьёзных нет. Когда европейским клубам кто-то нужен, такие как Головин или Захарян, так их и покупают без промедлений, а легионеров и того быстрее.

Что-то я не припоминаю, чтобы у нас экс-легионер РПЛ хоть в какой-то топ-клуб попал из нашего чемпионата. Значит, просто их уровень такой, что они не ценны настолько, как мы это преподносим», — сказал Червиченко в эфире радио «Движение».

Напомним, зимнее трансферное окно в России откроется во второй половине января.

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