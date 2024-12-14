Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Спартака» Червиченко ответил, кто из игроков РПЛ может уехать в Европу

Экс-президент «Спартака» Червиченко ответил, кто из игроков РПЛ может уехать в Европу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о возможном переходе игроков Российский Премьер-лиги в клубы Европы.

«Я думаю, что если бы кого-то и хотели приобрести серьёзные команды, их бы уже приобрели. Сейчас никаких запросов серьёзных нет. Когда европейским клубам кто-то нужен, такие как Головин или Захарян, так их и покупают без промедлений, а легионеров и того быстрее.

Что-то я не припоминаю, чтобы у нас экс-легионер РПЛ хоть в какой-то топ-клуб попал из нашего чемпионата. Значит, просто их уровень такой, что они не ценны настолько, как мы это преподносим», — сказал Червиченко в эфире радио «Движение».

Напомним, зимнее трансферное окно в России откроется во второй половине января.

Самые результативные легионеры РПЛ

Материалы по теме
Червиченко объяснил, почему латиноамериканские игроки соглашаются на переезд в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android