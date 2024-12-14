Микель Артета высказался о возможном сокращении времени футбольных матчей

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета допустил, что в скором времени может произойти изменение формата футбольных матчей в сторону сокращения их продолжительности.

«Есть реальная вероятность увидеть более короткие футбольные матчи в ближайшем будущем. Мы уже получили изменённый формат Лиги чемпионов, так что это вполне возможно», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее в СМИ появлялась информация, что ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривают вариант сокращения времени матчей до 60 минут с переходом на «чистое игровое время», при котором отсчёт будет останавливаться при возникновении пауз в игре.

Видео: Клопп и Артета чуть не подрались на бровке!