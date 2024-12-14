Дмитрий Хомуха высказался о прорыве Батракова и его возможном отъезде в топовые лиги

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха оценил прогресс молодого игрока «Локомотива» Алексея Батракова после вручения ему премии «Первая пятёрка» и высказался о его будущем.

«Алексей Батраков заслуженно стал лучшим молодым футболистом, он стабильно играл в стартовом составе московского „Локомотива“, по системе гол+плюс пас набрал большое количество очков, сыграл за национальную сборную, дебютировал, поэтому это абсолютно правильное решение.

У Алексея очень хорошее игровое мышление, техническое оснащение. Он достаточно хорошо видит поле, принимает правильные решения во время матча при большой плотности, поэтому качеств у него достаточно. Многое зависит от его окружения, которое должно правильно распорядиться этими качествами, направить молодого футболиста. Все мы прекрасно знаем, что молодым футболистам свойствена нестабильность и насколько успешно он эту пройдёт дистанцию будет зависеть именно от окружения этого футболиста. В первую очередь это его родители, друзья, ну и те, кто управляет его карьерой.

Я думаю, в этом году Алексею навряд ли удастся стать лучшим бомбардиром РПЛ, потому что очень часто ему меняют позицию на футбольном поле, то он играет десятку, то он опускается в позицию опорного полузащитника, откуда угрожать воротам соперников очень сложно. Ну и преимущество в пять мячей Угальде говорит о том, что в оставшейся части ликвидировать это отставание будет очень сложно.

Никто из серьёзных больших клубов европейских не будет делать выводы по такому всплеску игровых действий футболиста, им необходимо, чтобы футболист стабильно демонстрировал эти качества, и только после этого они принимают решение о его приглашении. На сегодня я бы порекомендовал ему сосредоточиться на выступлении в чемпионате России, подтвердить свой статус именно стабильностью, и после этого, если будет хорошее предложения — на него соглашаться, потому что именно там, за рубежом, в топ-5 лиг можно прогрессировать, и если будет такое приглашение, то обязательно нужно туда будет переходить», — сказал Хомуха в эфире радио «Движение».

Портал Transfermarkt оценивает Батракова в € 8 млн.

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