«Краснодар» может купить дорогостоящего бразильца, победа Мокаева в ММА. Главное к утру
«Интернасьонал» готов продать «Краснодару» 25-летнего крайнего нападающего Весли Рибейро за € 9,5 млн, непобеждённый дагестанский боец с британским гражданством Мухаммад Мокаев одержал победу в своём поединке на турнире Brave Combat Federation против филиппинца Джовинсета Со, «Валенсия» проиграла «Вальядолиду» и опустилась на последнее место Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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