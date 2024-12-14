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14 декабря главные новости спорта, футбол, хоккей, ММА, НХЛ, НБА

«Краснодар» может купить дорогостоящего бразильца, победа Мокаева в ММА. Главное к утру
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«Интернасьонал» готов продать «Краснодару» 25-летнего крайнего нападающего Весли Рибейро за € 9,5 млн, непобеждённый дагестанский боец с британским гражданством Мухаммад Мокаев одержал победу в своём поединке на турнире Brave Combat Federation против филиппинца Джовинсета Со, «Валенсия» проиграла «Вальядолиду» и опустилась на последнее место Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Интернасьонал» готов продать «Краснодару» 25-летнего вингера за € 9,5 млн — GZH.
  2. Мокаев одержал победу болевым приёмом в первом поединке после ухода из UFC.
  3. «Валенсия» проиграла «Вальядолиду» и опустилась на последнее место Ла Лиги.
  4. Бывший тренер «Вашингтона» рассказал, как Александр Овечкин нарушал режим.
  5. Стало известно, где может продолжить карьеру Серхио Рамос.
  6. 64 очка Девина Букера и Кевина Дюранта принесли «Финиксу» выездную победу над «Ютой».
  7. 19 сейвов Кочеткова не спасли «Каролину» от сухого поражения в матче с «Оттавой».
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