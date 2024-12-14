Олег Корнаухов назвал положительные футбольные качества 19-летнего Алексея Батракова

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о футбольных качествах 19-летнего атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Он всегда был умным футболистом. Ему не хватало физических кондиций, он поздно созревал. У него хорошая техника, светлая голова. Он действительно играет очень здорово. У нет лишних действий, абсолютно командный футболист. Дирижёр игры «Локомотива», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Алексей Батраков оказался лауреатом премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту России в возрасте не старше 21 года. В текущем сезоне на счету 19‑летнего полузащитника 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, 11 забитых голов и восемь результативных передач.

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