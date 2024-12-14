Спаллетти прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации ЧМ-2026 для сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира — 2026 для своей команды.

«Мы должны выполнить возложенную на нас миссию. Когда мы носим эту футболку, будучи футболистами, облачёнными в триколор, и как люди спорта, имеющие богатое прошлое и традиции, видевшие множество побед наших бывших чемпионов, теперь мы должны жить согласно нашим традициям и истории. У нас нет другого выхода. Нам нужно выиграть как можно больше встреч, для того чтобы квалифицироваться», — сказал Спаллетти в интервью Rai Sport.

Напомним, согласно прошедшей жеребьёвке, в случае победы в плей-офф Лиги наций над Германией итальянцы попадут в группу А, где их соперниками станут команды Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга. В случае поражения от немцев подопечные Спаллетти угодят в группу I и встретятся с Норвегией, Израилем, Эстонией и Молдовой.