Радимов жёстко раскритиковал идею увеличения числа легионеров в Первой и Второй лигах

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов критически высказался об идее расширить лимит на легионеров для Первой лиги и разрешить игрокам-иностранцам выступать во Второй лиге.

«Вновь пошли разговоры о том, чтобы в нашей Второй лиге разрешить легионеров, а в Первой лиге увеличить их количество до семи в заявке и пяти — на поле. Само обсуждение я понимаю, но меня поражает аргументация, с которой глава ФНЛ эту идею озвучивал: «Шло обсуждение увеличения лимита в Первой лиге, чтобы клубы научились работать с легионерами, [работать] на иностранных рынках».

Надо научиться работать на внешних рынках, во как! А на внутреннем уже всё умеете, научились, что ли? В академиях работа налажена безупречно?

Ну и в письмах, которые ФНЛ рассылает клубам, потрясающая аргументация в виде числа легионеров в АПЛ. Ребята, в АПЛ у клубов очень жёсткие требования к своим академиям! Но мы не в АПЛ, мы тут живём и мы тут должны процесс подготовки молодых игроков наладить, а не «учиться работать на иностранных рынках». Вы местным пацанам создайте условия необходимые, вложитесь в них, в инфраструктуру, манежи, поля, медицину, восстановление, дополнительные занятия, методики, тренеров. Особенно важно вкладываться в тренеров и методики, потому что это вообще ключевое для подготовки конкурентных игроков.

И вот когда вы тут своим местным пацанам отдадитесь по максимуму, так, чтобы, честно глядя в глаза, сказать: «Парни, мы для вас сделали всё, что могли, создали все условия, а теперь идите и конкурируйте с легионерами». Но пока ведь этого нет, так с чего вдруг вы своих парней хотите подсунуть под конкуренцию с иностранцами?» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Действующий лимит на легионеров разрешает каждому клубу Первой лиги включать в заявку на сезон не более четырёх игроков-иностранцев. Во Второй лиге выступления футболистов-легионеров запрещены полностью.

Видео: Самые результативные легионеры РПЛ: