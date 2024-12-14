Венсан Компани ответил на вопрос о сравнении Джамала Мусиалы и Флориана Вирца

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отказался сравнивать своего игрока Джамала Мусиалу с футболистом «Байера» Флорианом Вирцем.

«Единственный, кто может их сравнить, — это Юлиан Нагельсман, потому что у него они есть в национальной команде. Что касается меня, то я могу оценить Мусиалу, но не для Вирца. Но он, конечно, великий игрок.

Джамал показал, на что он способен, и станет ещё лучше. Тот факт, что оба они играют за Германию, приятен для Германии», — приводит слова Компани Bayern&Germany.

Мусиала в текущем сезоне сыграл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.