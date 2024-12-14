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Радимов назвал необходимое условие увеличения лимита на легионеров в Первой и Второй лигах

Радимов назвал необходимое условие увеличения лимита на легионеров в Первой и Второй лигах
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Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, при каком условии считает допустимым расширение лимита на легионеров для Первой лиги и появление игроков-иностранцев в клубах Второй лиги.

«Моё мнение — менять лимит и допускать больше легионеров в заявках клубов Первой и Второй лиг можно только при том условии, что требования к клубам в части вложений в детско-юношеский футбол и инфраструктуры должны на порядок вырасти. Потому что сейчас во многих клубах ФНЛ у клубов даже нет академий, большинство для регламента отделываются договором с местной ДЮСШ, для которой клубы практически ничего не делают, пацаны тренируются на четвертинке поля, а потом вы ждёте, чтобы они после этого с приезжими балканцами или африканцами конкурировали? Нет уж, братцы, так не работает!

Расширение числа легионеров в нашей Первой и Второй лигах допустимо только после того, как значительно увеличатся требования лицензирования в части детско-юношеского футбола, иначе это будет вредительство для нашего футбола!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Действующий лимит на легионеров разрешает каждому клубу Первой лиги включать в заявку на сезон не более четырёх игроков-иностранцев. Во Второй лиге выступления футболистов-легионеров запрещены полностью.

Видео: Легионеры на контракте с «Зенитом»:

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