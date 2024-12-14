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Инсайдер раскрыл причину отсутствия Тедеско на жеребьёвке квалификации ЧМ-2026

Инсайдер раскрыл причину отсутствия Тедеско на жеребьёвке квалификации ЧМ-2026
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Известный инсайдер и журналист Саша Тавольери рассказал, почему главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско не присутствовал на жеребьёвке чемпионата мира-2026, которая прошла накануне в швейцарском Цюрихе.

«Причина отсутствия Доменико Тедеско на жеребьёвке предстоящего чемпионата мира: оценка, проводимая руководителями Королевской бельгийской футбольной ассоциации (URBSFA), всё ещё продолжается, поскольку новый технический директор Венсан Маннарт только что вступил в свою должность.

Официально Доменико и Винсент находятся в стадии знакомства друг с другом, и новый спортивный директор оценивает, находятся ли они на одной волне с итальяно-немецким тренером.

Вот почему URBSFA решила, что было бы не очень разумно для кого-либо из них присутствовать публично в это время», — написал Тавольери в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось о конфликте Тедеско с рядом игроков бельгийской сборной и о том, что будущее тренера находится под вопросом. Под его руководством «Красные дьяволы» заняли третье место в группе 2 Лиги А Наций, проиграв три последних встречи.

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Источник: раздевалка сборной Бельгии отвернулась от Тедеско, будущее тренера под вопросом
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