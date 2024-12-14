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Фото: хорватский клуб использует эмблему английского «Брайтона»

Фото: хорватский клуб использует эмблему английского «Брайтона»
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Английский клуб «Брайтон» обвинил хорватскую команду «Ядран-Галеб» в копировании эмблемы.

Фото: brightonandhovealbion.com

«Ядран-Галеб» использует такую же эмблему, заменив в ней только название. Англичане уже направили письмо с просьбой сменить логотип. «Брайтон» намерен избежать судебного разбирательства. Примечательно, что «Ядран-Галеб» использует эту эмблему с 2018 года.

«Брайтон энд Хоув Альбион» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 24 очка за 15 матчей. «Брайтон» одержал шесть побед, столько же раз сыграл вничью и потерпел три поражения. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 матчей.

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