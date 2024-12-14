Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов назвал «бандитизмом» ситуацию в «Крыльях Советов»

Орлов назвал «бандитизмом» ситуацию в «Крыльях Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации, которая на протяжении первой половины сезона сложилась в самарских «Крыльях Советов».

«В «Крыльях Советов» почему-то кто-то решил, что им надо обязательно продавать игроков и зарабатывать на этом деньги. Но почему-то никто не думает — а как дальше команда будет жить. Кто-то просчитал эти варианты? Хороших игроков всё меньше и меньше, а сейчас под конец года ещё и скандал с высказываниями губернатора о том, что «Крылья Советов» должны 36 млн… Ну это же бандитизм! И всё это не на пользу команде», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы, а также пообещал ответить за свои слова в случае чего.

Материалы по теме
«Я не сталкивался с коррупцией в российском футболе». Черчесов — о заявлениях Федорищева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android