Орлов назвал «бандитизмом» ситуацию в «Крыльях Советов»

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации, которая на протяжении первой половины сезона сложилась в самарских «Крыльях Советов».

«В «Крыльях Советов» почему-то кто-то решил, что им надо обязательно продавать игроков и зарабатывать на этом деньги. Но почему-то никто не думает — а как дальше команда будет жить. Кто-то просчитал эти варианты? Хороших игроков всё меньше и меньше, а сейчас под конец года ещё и скандал с высказываниями губернатора о том, что «Крылья Советов» должны 36 млн… Ну это же бандитизм! И всё это не на пользу команде», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы, а также пообещал ответить за свои слова в случае чего.