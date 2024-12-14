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«Барселона» проявляет интерес к 18-летнему таланту из «Малаги» — Mundo Deportivo

«Барселона» проявляет интерес к 18-летнему таланту из «Малаги» — Mundo Deportivo
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«Барселона» интересуется 18-летним нападающим «Малаги» Антонио Кордеро. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» уже пыталась приобрести Кордеро этим летом, но её попытка не увенчалась успехом. Сообщается, что Кордеро считается одним из самых талантливых игроков академии, за которым следят многие клубы, включая мадридский «Реал». Ожидаемая сумма трансфера может составить € 2 млн.

Кордеро в текущем сезоне сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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