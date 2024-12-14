Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Чернов: «Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом»

Никита Чернов: «Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом»
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что красно-белым по силам дотянуться до титула чемпионов РПЛ в нынешнем сезоне.

«Хотелось бы ещё выдать такую победную серию после перерыва. Дальше будем говорить о чемпионской гонке. В целом, «Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, красно-белые выиграли последние шесть матчей чемпионата России и ушли на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. «Зенит» идёт строчкой выше, заработав 39 очков. Лидирует «Краснодар», который опережает команду Сергея Семака по дополнительным показателям.

Чемпионат России сезона-2024/2025 возобновится 2 марта.

Материалы по теме
Звёзды «Спартака» мощно подорожали. А легионеры «Зенита» дешевеют
Звёзды «Спартака» мощно подорожали. А легионеры «Зенита» дешевеют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android