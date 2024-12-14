Никита Чернов: «Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что красно-белым по силам дотянуться до титула чемпионов РПЛ в нынешнем сезоне.

«Хотелось бы ещё выдать такую победную серию после перерыва. Дальше будем говорить о чемпионской гонке. В целом, «Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, красно-белые выиграли последние шесть матчей чемпионата России и ушли на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. «Зенит» идёт строчкой выше, заработав 39 очков. Лидирует «Краснодар», который опережает команду Сергея Семака по дополнительным показателям.

Чемпионат России сезона-2024/2025 возобновится 2 марта.