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Руслан Пименов: чемпионскую игру в РПЛ показывает только одна команда

Руслан Пименов: чемпионскую игру в РПЛ показывает только одна команда
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Бывший футболист Руслан Пименов считает, что в Российской Премьер-Лиге чемпионскую игру показывает только московский «Спартак».

«Сейчас чемпионскую игру показывает только одна команда в лиге — это «Спартак». Реально выносят всех, играют мощно, красиво и практически без слабых мест. Мне очень нравится. Фантастика! Продуктивность связки Барко — Угальде доказывает то, о чём я говорил недавно: форварду нужен игрок в середине, который будет искать его пасом. При этом приход Барко усилил всю команду, все стали выглядеть сильнее», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и три раза потерпели поражение. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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