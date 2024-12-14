Игорь Акинфеев назвал один из своих самых любимых сейвов в карьере

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что его сейв после удара Уэйна Руни на 71-й минуте матча Россия — Англия на Евро-2016 является одним из самых любимых для него в профессиональной карьере.

«Как сейчас помню, это один из любимых моих сейвов. Был проход по флангу англичан. Прострел. Естественно, Василий Березуцкий, как всегда, «помог», выкатил на ногу Уэйну Руни. Был удар, мне удалось отбить, мяч отрикошетил от ладони в перекладину, добивание из офсайда в штангу, но сложилось так, и по динамике, и по всему это смотрелось очень классно, великолепно. Но если смотреть ракурс, который снимала потом камера по центру ворот, то если бы Руни ударил чуть дальше, правее, то, естественно, был бы гол. Сложилось всё идеально, красиво, и сама динамика впечатляет, и действительно, это один из любимых моих сейвов», — сказал Акинфеев в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале известного блогера Евгения Спирякова.

На данный момент вратарю 38 лет. Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года, в составе команды он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА.