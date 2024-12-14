В «Спартаке» рассказали, что «Ростов» получил компенсацию за разбитое Станковичем стекло

В московском «Спартаке» сообщили, что «Ростову» была выплачена компенсация за стекло, разбитое главным тренером красно-белых Деяном Станковичем во время очного ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В той игре «Ростов» одержал победу со счётом 2:1.

— Станкович обещал заплатить за разбитое стекло скамейки. Есть ли новости?

— Да, компенсация «Ростову» за «стекло Станковича» уже выплачена, — приводит слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Матч ТВ».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал Деяна Станковича на 50 тыс. рублей за разбитое стекло.По сумме двух матчей (3:1) далее прошёл «Ростов»; «Спартак» опустился в Путь регионов.