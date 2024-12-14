Каррагер заявил, что «Манчестер Юнайтед» должен продать Рашфорда

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд должен покинуть манкунианский клуб. Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 27-летнего Рашфорда уже этой зимой.

«Меня не удивляет, что таких игроков, как Маркус Рашфорд, связывают с переходом в другой клуб. «Юнайтед» должен продать его, потому что он не оправдывает тех денег, что получает. 11 голов в последних 48 матчах за полтора года — это недостаточно хорошо», — приводит слова Каррагера британское онлайн-издание The Telegraph.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.