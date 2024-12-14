Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер заявил, что «Манчестер Юнайтед» должен продать Рашфорда

Каррагер заявил, что «Манчестер Юнайтед» должен продать Рашфорда
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд должен покинуть манкунианский клуб. Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 27-летнего Рашфорда уже этой зимой.

«Меня не удивляет, что таких игроков, как Маркус Рашфорд, связывают с переходом в другой клуб. «Юнайтед» должен продать его, потому что он не оправдывает тех денег, что получает. 11 голов в последних 48 матчах за полтора года — это недостаточно хорошо», — приводит слова Каррагера британское онлайн-издание The Telegraph.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Стракан призвал Рашфорда покинуть клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android