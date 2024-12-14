Младший брат Беллингема может перейти в «Реал» или дортмундскую «Боруссию» — TBR Football

19-летний полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем стал объектом интереса мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, клубы давно наблюдают за развитием Беллингема-младшего. За мадридский «Реал» выступает Джуд Беллингем, предыдущим клубом которого была дортмундская «Боруссия».

Беллингем-младший в текущем сезоне сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.