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Младший брат Беллингема может перейти в «Реал» или дортмундскую «Боруссию» — TBR Football

Младший брат Беллингема может перейти в «Реал» или дортмундскую «Боруссию» — TBR Football
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19-летний полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем стал объектом интереса мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, клубы давно наблюдают за развитием Беллингема-младшего. За мадридский «Реал» выступает Джуд Беллингем, предыдущим клубом которого была дортмундская «Боруссия».

Беллингем-младший в текущем сезоне сыграл 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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