«Челси» выпустил специальные подарки для фанатов за поездку в Казахстан

«Челси» поблагодарил своих болельщиков, которые смогли поддержать клуб в выездном матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций с казахстанской «Астаной» (3:1).

Сообщается, что матч посетили около 500 фанатов, каждому из них клуб вручил по памятному брелку.

Фото: chelseafc.com

На подарке выгравировано расстояние от лондонского «Стэмфорд Бридж» до Центрального стадиона Алма-Аты — 3485 миль (это 5609 км).

В матче «Челси» с «Астаной» на 14-й минуте забил нападающий Марк Гиу. На 19-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Астаны» Александр Марочкин, впоследствии автора гола заменили на Гиу. На 39-й минуте игрок «Челси» Ренату Вейга довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте отличился нападающий «Астаны» Марин Томасов, забив рикошетом от штанги.