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«Челси» выпустил специальные подарки для фанатов за поездку в Казахстан

«Челси» выпустил специальные подарки для фанатов за поездку в Казахстан
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«Челси» поблагодарил своих болельщиков, которые смогли поддержать клуб в выездном матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций с казахстанской «Астаной» (3:1).

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Гиу – 14'     0:2 Гиу – 19'     0:3 Вейга – 40'     1:3 Томасов – 45'    

Сообщается, что матч посетили около 500 фанатов, каждому из них клуб вручил по памятному брелку.

Фото: chelseafc.com

На подарке выгравировано расстояние от лондонского «Стэмфорд Бридж» до Центрального стадиона Алма-Аты — 3485 миль (это 5609 км).

В матче «Челси» с «Астаной» на 14-й минуте забил нападающий Марк Гиу. На 19-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Астаны» Александр Марочкин, впоследствии автора гола заменили на Гиу. На 39-й минуте игрок «Челси» Ренату Вейга довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте отличился нападающий «Астаны» Марин Томасов, забив рикошетом от штанги.

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