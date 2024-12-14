Максим Деменко считает, что прошлый сезон РПЛ был интереснее нынешнего

Бывший футболист ряда российских клубов Максим Деменко сравнил нынешний сезон РПЛ с предыдущим.

«Понятно, что за 12 туров до конца чемпионата идёт более ожесточённая борьба за первое место, чем в прошлом сезоне. Но если взять интригу, прошлый чемпионат — интереснее. Никогда не было, чтобы три команды в последнем туре могли стать чемпионами. Посмотрим, что будет в конце этого сезона, но каждый год проявляется сильный интерес — невозможно предугадать, кто станет чемпионом.

Тяжело сказать, связана ли интрига в РПЛ с тем, что сдал «Зенит». Сложный момент снова настраиваться после шестого чемпионства. Но сейчас все команды РПЛ выровнялись, а «Краснодар» и «Локомотив» показывают, что можно быть конкурентноспособными своими футболистами. Это дорогого стоит», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.