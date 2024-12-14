Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба заявил, что в состоянии догнать Угальде в списке бомбардиров РПЛ

Кордоба заявил, что в состоянии догнать Угальде в списке бомбардиров РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что намерен догнать футболиста «Спартака» Манфреда Угальде в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги. У Кордобы восемь голов к текущему моменту, у Манфреда — 15.

«Голы? Думаю, что мне по силам догнать Угадьде в списке лучших бомбардиров РПЛ. Я хочу этого. Но посмотрим, что будет в конце сезона», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. На данный момент футболист лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 15 мячей за 18 туров. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ранее Угальде выступал за «Твенте», «Ломмел» и «Депортиво Саприсса».

Материалы по теме
Угальде? Батраков? Кордоба? Народное голосование на звание лучшего игрока первой части РПЛ
Рейтинг
Угальде? Батраков? Кордоба? Народное голосование на звание лучшего игрока первой части РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android