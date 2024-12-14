Кордоба заявил, что в состоянии догнать Угальде в списке бомбардиров РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что намерен догнать футболиста «Спартака» Манфреда Угальде в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги. У Кордобы восемь голов к текущему моменту, у Манфреда — 15.

«Голы? Думаю, что мне по силам догнать Угадьде в списке лучших бомбардиров РПЛ. Я хочу этого. Но посмотрим, что будет в конце сезона», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. На данный момент футболист лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 15 мячей за 18 туров. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ранее Угальде выступал за «Твенте», «Ломмел» и «Депортиво Саприсса».