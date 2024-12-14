Каррагер объяснил, почему «МЮ» стоит рассмотреть вопрос с продажей Бруну Фернандеша

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер посоветовал «Манчестер Юнайтед» рассмотреть вопрос продажи одного из своих лидеров Бруну Фернандеша.

«В отличие от Рашфорда, Фернандеш был одним из лучших игроков «Юнайтед» в трудный период и блистал бы, если бы вокруг него было больше качественных партнёров за его карьеру на «Олд Траффорд». Но ему уже 30, и, возможно, имеет смысл продать его, чтобы выручить средства. У Аморима может быть другой взгляд на это и он может полагать, что ещё несколько лет Фернандеша при условии грамотных усилений пойдут на пользу команде. Однако вопрос с продажей нужно рассмотреть, поскольку Фернандеш — один из немногих игроков, за которых можно выручить солидную сумму, если проблема прибыли и устойчивости является актуальной», — написал Каррагер в своей статье на The Telegraph.

В нынешнем сезоне португалец сыграл в 15 матчах АПЛ за «красных дьяволов», в которых забил три мяча и пять раз ассистировал партнёрам.