Руслан Пименов оценил количество российских игроков в стартовом составе «Спартака»

Бывший футболист Руслан Пименов высказался о количестве российских игроков в стартовом составе московского «Спартака».

— В составе «Спартака» стали стабильно играть лишь трое русских.

— И у «Зенита» столько же.

— Это не тревожит?

— Так есть тренировочный процесс, когда ты можешь своё место отбить в прямом смысле слова. У нас в «Локомотиве» в начале нулевых ахиллы летели — мама не горюй. А как ещё вырывать своё место? Только рубиться на тренировках. Извините, надо доказывать, — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

«Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. Подопечные Деяна Станковича одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и три раза потерпели поражение. В следующем туре красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.