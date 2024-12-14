«Ливерпуль» — «Фулхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 14 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Тони Харрингтон из Кливленда. Стартовый свисток судьи раздастся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 35 очков по результатам 14 игр. «Фулхэм» занимает 10-е место — у «дачников» в активе 23 очка. На второй строчке турнирной таблицы АПЛ расположился «Челси» (31 очко).