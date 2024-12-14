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«Ливерпуль» — «Фулхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск

«Ливерпуль» — «Фулхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 14 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Тони Харрингтон из Кливленда. Стартовый свисток судьи раздастся в 18:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 35 очков по результатам 14 игр. «Фулхэм» занимает 10-е место — у «дачников» в активе 23 очка. На второй строчке турнирной таблицы АПЛ расположился «Челси» (31 очко).

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