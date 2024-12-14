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Деменко: помимо лидерства в РПЛ, у «Краснодара» есть игра, на которую приятно смотреть

Деменко: помимо лидерства в РПЛ, у «Краснодара» есть игра, на которую приятно смотреть
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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался об игре и результатах «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Краснодар» на протяжении нескольких лет считается командой, которая борется за верхние места. Если раньше это были только московские клубы, «быки» влились в московско-питерскую тусовку. У «Краснодара», помимо лидерства в чемпионате, есть игра, на которую очень приятно смотреть.

«Зенит» уже шесть лет подряд становится чемпионом России. Естественно, многие болельщики хотят поменять победителя. Мы видим хорошие игры, и наш турнир точно не стал слабее», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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