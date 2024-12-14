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«Арсенал» — «Эвертон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск

«Арсенал» — «Эвертон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 14 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон из Южного Йоркшира. Стартовый свисток судьи раздастся в 18:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 29 очков по результатам 14 матчей. «Эвертон» занимает 15-е место — у «ирисок» в активе 14 очков. На первой строчке турнирной таблицы АПЛ расположился «Ливерпуль» (35 очков).

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