«Арсенал» — «Эвертон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 14 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон из Южного Йоркшира. Стартовый свисток судьи раздастся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 29 очков по результатам 14 матчей. «Эвертон» занимает 15-е место — у «ирисок» в активе 14 очков. На первой строчке турнирной таблицы АПЛ расположился «Ливерпуль» (35 очков).