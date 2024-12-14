«Арсенал» намерен приобрести Влаховича из «Ювентуса» этой зимой — Конур

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, «Арсенал» намерен усилить позицию центрального нападающего. Сообщается, что в кандидатуре Влаховича заинтересован лично главный тренер английского клуба Микель Артета.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.