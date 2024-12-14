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«Майнц» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 17:30 мск

«Майнц» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 14 декабря, состоится матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Майнц» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. В качестве главного арбитра встречи выступит Франк Вилленборг из Оснабрюка. Стартовый свисток судьи раздастся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию.

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с 33 очками, опережая на шесть очков своего ближайшего преследователь — «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. «Майнц» занимает девятую строчку с 19 очками.

В прошлом сезоне мюнхенцы уверенно разобрались с «Майнцем» в обоих матчах Бундеслиги — 3:1 в первом круге и 8:1 во втором. Также команды провели матч в рамках Кубка Германии, в котором немецкий гранд так же сокрушил своего менее именитого соперника со счётом 4:0.

Турнирная таблица Бундеслиги
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