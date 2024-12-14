«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 14 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мадридский «Реал» после 16 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 36 очков. «Райо Вальекано» с 19 очками после 15 игр располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков после 17 матчей.
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