«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 14 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи раздастся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мадридский «Реал» после 16 сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 36 очков. «Райо Вальекано» с 19 очками после 15 игр располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков после 17 матчей.