Пименов: в «Орле» один из игроков, помимо футбола, работает грузчиком, ситуация обязывает

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов рассказал о своей работе в футбольном клубе «Орёл», выступающем в дивизионе Б Второй лиги.

«Должность звучит как заместитель директора по спортивной части. Занимаюсь и подбором футболистов, и детским футболом, и общением со спонсорами. Работаю по всем направлениям. Семь лет в городе не было профессионального футбола, сейчас клуб возродился, в завершившемся сезоне заняли 10-е место в своей группе Второй лиги. Могу отметить нашу посещаемость — на матче с «Химками-М» было 6 тыс. зрителей, на Кубок с «Соколом» — около 9 тыс. Если результаты улучшатся, людей станет ходить ещё больше — мы будем собирать аншлаги, потому что стадион вмещает 14 тыс.

Для этого нужны серьёзные деньги? Не серьёзные, но нужны. Работа интересная, ситуации интересные. У нас один игрок, помимо футбола, работает грузчиком в городе. Жизненная ситуация обязывает. В футболе контракт небольшой, он дорабатывает в другом месте. Мы не можем сказать нет, потому что парню надо содержать семью. Его характер мне очень симпатичен, рук не опускает, работает. Коллектив сплотился, никто не жалуется. Нравится тренерский штаб — возглавляет Женя Поляков, в штабе Пётр Немов, известная личность в российском футболе. Но футбол больше спартаковский», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Напомним, за свою карьеру в российском футболе Руслан Пименов выступал за московские «Торпедо-ЗИЛ», «Локомотив», «Динамо», а также за владикавказскую «Аланию». Помимо этого, на его счету выступления за французский «Мец» и минское «Динамо».