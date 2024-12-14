Хедира: когда Озил ушёл из «Реала», все игроки спрашивали Переса: «Зачем вы его продали?»

Бывший футболист «Реала» Сами Хедира рассказал о реакции игроков «сливочных» на уход хавбека Месута Озила в лондонский «Арсенал» в 2013 году.

«Месут Озил был для меня самым особенным игроком. Это довольно легко объяснить. Когда Озил ушёл, все игроки спросили Флорентино: «Зачем вы его продали?». Карим Бензема, Серхио Рамос, Криштиану Роналду, все. Он был абсолютным гением, настоящим волшебником», — приводит слова Хедиры Marca.

Месута Озил перешёл в мадридский «Реал» из «Вердера» в августе 2010 года. В составе «сливочных» Озил провёл 159 игр, в которых отметился 27 голами и 81 результативной передачей.