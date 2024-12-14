Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хедира: когда Озил ушёл из «Реала», все игроки спрашивали Переса: «Зачем вы его продали?»

Хедира: когда Озил ушёл из «Реала», все игроки спрашивали Переса: «Зачем вы его продали?»
Комментарии

Бывший футболист «Реала» Сами Хедира рассказал о реакции игроков «сливочных» на уход хавбека Месута Озила в лондонский «Арсенал» в 2013 году.

«Месут Озил был для меня самым особенным игроком. Это довольно легко объяснить. Когда Озил ушёл, все игроки спросили Флорентино: «Зачем вы его продали?». Карим Бензема, Серхио Рамос, Криштиану Роналду, все. Он был абсолютным гением, настоящим волшебником», — приводит слова Хедиры Marca.

Месута Озил перешёл в мадридский «Реал» из «Вердера» в августе 2010 года. В составе «сливочных» Озил провёл 159 игр, в которых отметился 27 голами и 81 результативной передачей.

Материалы по теме
Названы шансы «Реала» обойти «Барселону» в чемпионате Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android