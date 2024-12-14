Геннадий Орлов назвал хавбека ЦСКА Пьянича «затухающей звездой»

Известный комментатор и журналист, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов назвал футболиста ЦСКА Миралема Пьянича «затухающей звездой».

«Марко Николич рискнул и позвал звезду — Миралема Пьянича. Но звезду уже затухающую. И от этого, на мой взгляд, темп игры, темп развития атаки с его приходом понизился. Посмотрим, что будет зимой. Набор футболистов у ЦСКА неплохой — хорошая защита, хороший вратарь», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

ЦСКА набрал 31 очко в 18 матчах осенней части сезона РПЛ и занимает в турнирной таблице шестое место, отставая на восемь очков от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» и на четыре очка — от находящегося на пятой строчке московского «Локомотива». 34-летний боснийский полузащитник Миралем Пьянич подписал контракт с армейцами 26 сентября 2024 года и сыграл в 11 матчах во всех турнирах, отметившись результативным пасом в Кубке России. В семи матчах РПЛ с участием Пьянича ЦСКА набрал 14 очков, одержав в них четыре победы при двух ничьих и одном поражении.