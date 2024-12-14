Валерий Кечинов: концовка «Спартака» перед зимней паузой предопределила успех Станковича

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высоко оценил работу нынешнего главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Станкович — лучший тренер первой части РПЛ. Исхожу из результатов «Спартака» и концовки сезона у команды перед зимней паузой, которая предопределила успех Станковича. Красно-белые показали, что будут бороться до конца за золотые медали, отсюда выбор в пользу сербского специалиста», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, красно-белые выиграли последние шесть матчей чемпионата России и ушли на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. «Зенит» идёт строчкой выше, заработав 39 очков. Лидирует «Краснодар», который опережает команду Сергея Семака по дополнительным показателям.