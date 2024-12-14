Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: концовка «Спартака» перед зимней паузой предопределила успех Станковича

Валерий Кечинов: концовка «Спартака» перед зимней паузой предопределила успех Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высоко оценил работу нынешнего главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Станкович — лучший тренер первой части РПЛ. Исхожу из результатов «Спартака» и концовки сезона у команды перед зимней паузой, которая предопределила успех Станковича. Красно-белые показали, что будут бороться до конца за золотые медали, отсюда выбор в пользу сербского специалиста», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, красно-белые выиграли последние шесть матчей чемпионата России и ушли на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. «Зенит» идёт строчкой выше, заработав 39 очков. Лидирует «Краснодар», который опережает команду Сергея Семака по дополнительным показателям.

Материалы по теме
Звёзды «Спартака» мощно подорожали. А легионеры «Зенита» дешевеют
Звёзды «Спартака» мощно подорожали. А легионеры «Зенита» дешевеют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android