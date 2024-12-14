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Максим Деменко: многие критикуют бразильцев «Зенита», но так играет вся команда

Максим Деменко: многие критикуют бразильцев «Зенита», но так играет вся команда
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Бывший российский футболист Максим Деменко поделился мнением о состоянии игроков «Зенита».

«Однозначно, «Зенит» ушёл в отпуск в плохом состоянии духа. Команда не настроилась максимально на две последние игры. Сергей Семак, наверное, предупреждал своих ребят, что нельзя расслабляться. Но два поражения показывают, что команда недооценила своих соперников. Со всем уважением к «Акрону», но команда отбивалась, а «Зенит» был обязан их побеждать.

Думаю, у петербуржцев есть проблема именно в команде. Мне кажется, что футболистам не хватает самоотдачи и дисциплины. Многие критикуют иностранцев и бразильцев «Зенита», но на самом деле так выступает вся команда. Поэтому со стороны Семака тоже есть ошибка по составу. Всё-таки надо было пересмотреть этот момент. Самое обидное для Семака — что в их ворота забили Сергеев и Дзюба», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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