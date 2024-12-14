Колыванов назвал трёх российских игроков, которые могут уехать в Европу

Бывший футболист Игорь Колыванов считает что нападающий «Зенита» Максим Глушенков, форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин и хавбек «Локомотива» Алексей Батраков могут заиграть в Европе.

«Кто из россиян может заиграть в Европе, помимо Тюкавина? Да кто хочешь. Например, Батраков и Глушенков. У нас полно футболистов. В каждой команде первой восьмёрки есть российские игроки, которые могут заиграть в европейских чемпионатах», — приводит слова Колыванова Metaratings.

Глушенков в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Тюкавин в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

В текущем сезоне на счету 19‑летнего Батракова 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, 11 забитых голов и восемь результативных передач.