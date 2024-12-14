Слот — о критике Нуньеса: если выигрываешь, то всё отлично, проигрываешь — всё дерьмо!

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о критике болельщиков мерсисайдцев в адрес своего нападающего Дарвина Нуньеса.

«Лично я считаю, что болельщики очень любят его. Не знаю, кажется, что-то было в социальных сетях, может быть, его немного критиковали, но он точно не будет первым игроком, которого станут критиковать в соцсетях! Вот что происходит, если упустить один или два момента.

Вероятно, если бы мы проиграли матч, это было бы из-за того, что я провёл неудачные замены и не угадал с составом… вот что такое социальные сети!

Это правда, не так ли? Если побеждаешь, то всё отлично, если проигрываешь, то всё дерьмо! Но Дарвин уже показал, что он бомбардир. Он умеет это делать [забивать].

Просто, на мой взгляд, это вопрос времени, когда он начнёт забивать. Но он конкурирует с Луисом Диасом, который тоже может играть на позиции девятки, и Диогу Жотой, который вот-вот вернётся.

Это вызов, с которым он сталкивается сейчас. Дело не только в том, что он не забивает голы, но и в том, что ему приходится соревноваться с несколькими другими игроками. Однако если он продолжит работать так же усердно, то будет получать новые и новые шансы», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

Напомним, в 11 матчах АПЛ нынешнего сезона уругваец забил всего два мяча. Также на его счету один гол в шести играх Лиги чемпионов.