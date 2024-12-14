Медведев — об агентах: забери я € 4 млн подъёмными, сейчас бы не играл в футбол

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев, ранее выступавший за «Локомотив», высказался об информации про крупные агентские выплаты за свой переход в московский клуб из «Ростова» в 2017 году.

— Известно, что в 2017 году за ваш переход из «Ростова» «Локомотив» заплатил солидное агентское вознаграждение.

— Ну спросите у моего агента, сколько он заработал, если вам интересно это. И у тех, кто там что-то платил, спрашивайте. Мне тоже очень интересно, о каких суммах идёт речь.

— Тогдашний президент «Локомотива» Илья Геркус говорил о сумме в € 4 млн.

— Ну если бы я € 4 млн себе подъёмными тогда забрал, то, наверно, уже в футбол бы не играл — надо уже справедливости ради в этом признаться. Это огромные деньги, — приводит слова Медведева издание «Известия».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).