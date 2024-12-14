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Игрок «Реала» Мбаппе: я всё ещё фанат «ПСЖ»

Игрок «Реала» Мбаппе: я всё ещё фанат «ПСЖ»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что после ухода из «ПСЖ» остаётся фанатом клуба.

«Я всё ещё парижанин. Но теперь только в качестве фаната», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) отклонил обращение Мбаппе по задолженности парижского клуба перед футболистом в размере € 55 млн.

Мбаппе выступал в составе «ПСЖ» с 2018 года по нынешнее лето. За этот период он сыграл 308 матчей во всех турнирах, в которых отметился 256 голами и 108 результативными передачами.

На данный момент 25-летний нападающий проходит реабилитацию после травмы бедра левой ноги, полученной им в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2), который состоялся 10 декабря.

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