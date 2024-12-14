Кечинов: не хотелось, чтобы с «Химками» происходило то же самое, что с «Анжи» и «Сатурном»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ситуации в подмосковных «Химках». У инвестора клуба Туфана Садыгова возникли проблемы с законом. В ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В качестве меры пресечения бизнесмену был избран домашний арест.

«В последние годы было много российских клубов, которые прекратили своё существование. «Тосно», «Томь», «Мордовия», «Амкар», «Москва» и «Луч». Конечно, будет очень плохо, если «Химки» прекратят своё существование. Это подмосковная симпатичная команда, на которую приятно смотреть. Ещё был раменский «Сатурн», который выступал очень ярко и долго на приличном уровне. А потом его просто не стало. Сейчас команда вроде бы возрождается, но непонятно, когда мы увидим её хотя бы в Первой лиге. В качестве примера есть «Анжи», который был частным проектом, но потом что-то произошло, и команда пропала. Поэтому не хотелось бы, чтобы с «Химками» происходило то же самое», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Химки» ушли на зимнюю паузу, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.