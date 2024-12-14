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Бензема назвал лучшего французского футболиста сезона-2023/2024

Бензема назвал лучшего французского футболиста сезона-2023/2024
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Французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема назвал лучшего футболиста-соотечественника прошлого сезона.

Как сообщает AS, на первое место Бензема поставил полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавингу. Вторым в списке 36-летнего форварда стал нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. Третьим — хавбек всё того же «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери.

Примечательно, что за весь сезон-2023/2024 в составе «сливочных» 22-летний Камавинга не забил ни одного мяча во всех турнирах. Аналогичная статистика у француза пока наблюдается и в нынешнем сезоне. Он выступает за королевский клуб с сезона-2021/2022.

Карим Бензема провёл 97 матчей за сборную Франции и забил 37 мячей. Он также выступал за мадридский «Реал» с 2009 по 2023 год.

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