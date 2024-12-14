Игрок «Локомотива» Сулейманов высказался о неудачах клуба в конце первой части сезона

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал неудачные результаты команды в конце первой части сезона.

— С чем связан спад «Локомотива» в последних играх?

— Я не считаю, что это спад. Просто у каждой команды бывает такое — не идёт, и всё. Ничего страшного, хорошо, что сейчас, а не в конце сезона. Мы ещё наберем форму и дадим жару, — приводит слова Сулейманова Metaratings.

В последних четырёх встречах московский «Локомотив» уступил «Химкам» (1:3), московскому «Динамо» (0:1) и «Спартаку» (2:5) и сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России по футболу занимает пятое место. Подопечные Михаила Галактионова набрали 35 очков.