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Игрок «Локомотива» Сулейманов высказался о неудачах клуба в конце первой части сезона

Игрок «Локомотива» Сулейманов высказался о неудачах клуба в конце первой части сезона
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал неудачные результаты команды в конце первой части сезона.

— С чем связан спад «Локомотива» в последних играх?
— Я не считаю, что это спад. Просто у каждой команды бывает такое — не идёт, и всё. Ничего страшного, хорошо, что сейчас, а не в конце сезона. Мы ещё наберем форму и дадим жару, — приводит слова Сулейманова Metaratings.

В последних четырёх встречах московский «Локомотив» уступил «Химкам» (1:3), московскому «Динамо» (0:1) и «Спартаку» (2:5) и сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России по футболу занимает пятое место. Подопечные Михаила Галактионова набрали 35 очков.

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