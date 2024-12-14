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Тренер «Краснодара» Мусаев раскрыл секрет успеха Ленини

Тренер «Краснодара» Мусаев раскрыл секрет успеха Ленини
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему полузащитник чёрно-зелёных Кевин Ленини столь успешно проводит текущий сезон.

«В чём секрет успеха Ленини? Давайте будем меньше говорить о нём. Пусть продолжает работать, и если закончим сезон там же, где и сейчас, тогда я вам подробно расскажу, как удалось его раскрыть. Я просто к нему очень требователен (смеётся)», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (8), «Ахмат» (13), воронежский «Факел» (14) и «Химки» (16).

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