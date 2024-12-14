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Деменко: Слишкович не проигрывал в «Спартаке», но не справился в «Оренбурге»

Деменко: Слишкович не проигрывал в «Спартаке», но не справился в «Оренбурге»
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Бывший футболист Максим Деменко оценил работу главного тренера Владимира Слишковича в «Оренбурге».

«Читал интервью тренера «Оренбурга» Слишковича. Он говорил, что сам не может понять, почему у команды плохие результаты. В данный момент у «Оренбурга» восемь очков, поэтому им будет архисложно не вылететь из РПЛ. Но всё возможно, ведь отрыв до зоны стыковых матчей не такой большой. Мы видим, какие внутренние проблемы у «Крыльев Советов» и у «Химок». В любом случае нужно бороться до конца. «Оренбург» всегда отличался боевым характером, но в последних играх не увидел этой команды.

Нужно смотреть, что будет после перерыва: останется ли этот тренер или придёт другой специалист. Слишкович в «Спартаке» практически не проигрывал, а в «Оренбурге», команде ниже классом, он не справился. Одно дело, когда есть футболисты выше классом, но есть команды, как «Динамо» Махачкала, где игроки стараются и бьются. В «Оренбурге» мы такого не видим. Значит, Слишкович понимает, что в этом есть и его вина», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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