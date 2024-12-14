Александр Шикунов: травма Глушенкова в Химках сломала Максима и весь «Зенит»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал основную причину неудачной игры «Зенита» в последних матчах.

«Глушенков потрясающе начал сезон РПЛ. Я не помню, чтобы так кто-то ещё начинал. Но травма в Химках сломала его и весь «Зенит». После первых четырёх туров мы думали, что ни у кого не будет шансов. Но они резко сломались — Клаудиньо и Вендел выпали и до зимней паузы не собрались.

Нужно быть внутри клуба, чтобы понимать, потерял ли Семак контроль над командой. Может, есть какие-то проблемы с иностранцами. Они дали слабину, ведь доигрывали последние матчи. Непонятно, они устали или просто хотели домой. Но они ужасно провели концовку — еле одержали победу в Оренбурге и проиграли две домашние встречи. В этом есть упущение тренерского штаба. Может, стоило выпустить российских ребят, которые в запасе? Они бы старались проявить себя. Для такой команды, как «Зенит», два поражения — это провал. Все ждали от них шесть набранных очков и отрыв, но получилось по-другому», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.